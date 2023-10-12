Ankaralıların Büyük Sorunu! Ulaşım ve Altyapı

Meclis'teki siyasi partiler kendi iç meseleleriyle boğuşurken vatandaşların derdiyle ilgilenen yok... Ankaralı vatandaşlara Ulusal Kanal mikrofonu uzattık, yeni seçilecek belediye başkanından beklentilerini sorduk.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu
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Meclis'teki siyasi partiler kendi iç meseleleriyle boğuşurken vatandaşların derdiyle ilgilenen yok... Ankaralı vatandaşlara Ulusal Kanal mikrofonu uzattık, yeni seçilecek belediye başkanından beklentilerini sorduk. Kimi vatandaş ulaşım sıkıntısından bahsetti kimi vatandaş ise alt yapı eksiklerinden yakındı.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler bitti gözler yerel seçimlere çevrildi. Ancak seçim döneminden seçim dönemine kapısı çalınan vatandaş kendi yaşadığı ilin sorunlarına çözüm bekliyor.

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