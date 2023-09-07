Annesini balkondan atmaya çalışan şahıs gözaltına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs, annesini binanın en üst balkonundan atmaya çalışıyordu. Polis ekiplerince uzun uğraşlar ile kurtarılan anne, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Annesini balkondan atmaya çalışan şahıs gözaltına alındı
Annesini balkondan atmaya çalışan şahıs
Editör: Süleyman Daban
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan şahıs, annesini balkondan atmaya çalıştığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıs, ekiplerin çalışmaları sonucu ikna edilerek gözaltına alındı.
Olay, İskenderun ilçesi Çay Mahallesi'nde bulunan bir binanın 5. katında meydana geldi. Binanın en üst katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen şahıs, henüz bilinmeyen nedenle annesini balkondan atmaya çalıştı. Anneyse, oğluna korkuluklardan tutunarak karşı koymaya çalıştı bu anlarsa bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu şahıs ikna edildi ve süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı. Anneyse, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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