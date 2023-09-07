Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon düzenlendi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince zehir tacirlerine dev operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 kişi göz altına alınırken, 1 kişi çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, temin etmek ve ticaretini yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon düzenlendi
Sakarya'da zehir tacirlerine operasyon
Editör: Süleyman Daban
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleşen operasyonda M.Ö., E.K., S.R. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise kubar esrar, içime hazır esrar, metamfetamin ele geçirildi. Bahse konu olan olaya ilişkin gözaltına alınan M.Ö. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, temin etmek ve ticaretini yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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