Antalya'da Bakir Sahillere Oteller Açılıyor! Gazipaşa Beton ve Rant Turizmine Direniyor

Turizmcisi de üreticisi de oteli onaylamıyor. Ancak yetkililer, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde doğal sit alandaki sahilde, 5 yıldızlı otel projesine onay verdi.

Koru, Kâhyalar ve Selinus sahillerinde uygulanmak istenen yapılaşmaya vatandaşlar, tepkili.

Bir kasaba büyüklüğündeki alana kurulması planlan otel, tarımı tehdit edecek.

Selinus sahilinde inşa edilmek istenen 2508 yataklı otel projesi için yürütülen ÇED sürecinde, 8 Ocak’ta İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapılacak. Vatandaşlar, projeye ÇED olumsuz kararı verilmesini istiyor.

Vatan Partisi Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Fikret Çalışkan, ilçeye özgü bir turizm modeli geliştirilmesinin şart olduğunu belirtti. Çalışkan, "5 yıl önce Antalya Valisi Demre’deki bir programda, 'Antalya, otele doydu' dedi. Buna rağmen bu arkadaşlar burada bunu yürütmeye çalışıyorlar. Gazipaşa’da yapılacak çok turistik işler var. Yayla turizmi kurarsın. Butik oteller, pansiyonlar ve turisti çekecek yeni alternatifler üretmek zorundayız." dedi.

Vatan Partisi İl Sekreteri Ahmet Özbay da, doğal ve tarihi alanların yok edilerek 12 ay turizm hedefine ulaşılamayacağını söyledi. Özbay, "İlgili Bakanlıkları, Gazipaşa Belediyesi’ni ve sanırım 8 Ocak’ta toplanacak olan ÇED Kurulunu bu projeden vaz geçmeye, dönmeye davet ediyoruz." dedi.