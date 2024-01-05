Kışın Masalsı Yolculuğu Doğu Ekspresi Biletlerine 2024 Zam Mı Geldi? Doğu Ekspres Treniyle Hangi Şehirler Gezilir?

Doğu Ekspresi, Türkiye'nin Ankara'dan başlayarak doğuya doğru uzanan bir tren seferidir ve Türkiye'nin doğu illerini kapsayan güzergahıyla ünlüdür. Bu trenle yapılan seyahat, muhteşem doğa manzaraları ve kültürel zenginlikleri keşfetmek için harika bir fırsat sunar. Tren seyahati sevenlerin çokça takip ettiği Doğu Ekspres Treni hakkında araştırmalar arttı.

Doğu Ekspresi Biletlerine 2024 Zam Mı Geldi?

Vagonlu seyahat için 2023-2024 yılında turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatı kişi başı 6000 TL oldu. Turistik Doğu Ekspresi iki kişilik olduğu için 12000 TL ödemek gerekiyor.

Doğu Ekspres Treniyle Hangi Şehirler Gezilir?

Doğu Ekspresi'nin kalkış yeri olan Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.

Ankara'dan sonra ilk durak Kırıkkale

Tarihi ve kültürel zenginliklere sahip olan Kayser şehiri, gezilmesi gereken duraklardan biridir.

Doğu Ekspresi'nin en uzun duraklarından biri olan Sivas, tarihi eserleri ve kültürel mirasıyla ünlüdür.

Yolculuğunuz sırasında geçtiğiniz bir diğer önemli şehir. Erzincan, ünlü tarihi mekanları ve geleneksel Türk mutfağı ile bilinir.

Doğu Ekspresi'nin en son duraklarından biri olan Erzurum, tarihi ve kültürel mirası, Palandöken Dağları ve ünlü Erzurum Evleri ile tanınır.

Doğu Ekspresi'nin son durağıdır. Kars, tarihi kalesi, Ani Harabeleri ve diğer turistik yerleriyle bilinir. Doğu Ekspresi seyahati, özellikle manzara, kültür ve tarih severler için unutulmaz bir deneyim sunabilir. Ancak, seferlerde zaman zaman değişiklikler olabilir, bu nedenle seyahat planınızı güzergah ve zamanlamalar açısından güncel tutmak önemlidir.