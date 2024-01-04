İstanbul'a 1 Saat Uzaklıkta! Anksiyete ve Depresyonun Şifa Kaynağı

İstanbul gibi büyük ve kalabalık şehirde yaşayanların neredeyse yüzde 60'ında görülen sorunlardan biri de anksiyete ve depresyondur. Adeta kişinin tüm hayatını olumsuz etkileyen anksiyete ve depresyonu azaltmak İstanbul'dan 1 saatlik uzaklıktaki o doğa harikasında saklı!

İstanbul'dan Sapanca Gölü'ne En Kolay Nasıl Gidilir?

İstanbul'dan Marmaray ulaşım hattına binin. Buradan Pendik'te inin. Pendik'ten ise Adapazarı trenine binin. Ortalama bu yolculuk 1 saat sürüyor. Sapanca'da tren hemen göl kenarında indiriyor. Burada kahvaltı öğle yemeği yiyeceğiniz bir sürü alan bulunmakta. Ayrıca Marmaray ve tren yolculuğu boyunca güzel bir manzara sizi karşılıyor. Ortalama 100 TL tutan bu gidiş sayesinde doğanın sesi ve sakinliği ile içinde bulunduğunuz ruhsal durumu da azaltabilirsiniz.

Göl Cafe

Gülizar Bahçe

Özkum Park Restoran

Sapanca Belediye Çay Bahçesi gibi mekanlarda göl manzaralı kahvaltı ya da öğle yemeği yiyebilirsiniz. Aile ortamı ne nezih olan bu mekanlarda dudak uçuklatan fiyatlarda yoktur. Bunun yanı sıra balık yemek isteyenler için ise Reisin Teknesi Kahvaltı & Balık Restorant mevcuttur.