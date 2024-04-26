Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Antalya'da düzenlenen telefonla dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendisini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan bazı kişilerin, A.K.Ö'den 760 bin lira alacakları ihbarı üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, parayı almaya gelen U.A.H. kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan incelemede U.A.H'nin M.A.A. ile il dışından birlikte geldiği ve daha önce de aynı yöntemle başka bir kişiyi dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheli M.A.A. da gözaltına alındı.

Şüphelilerin cep telefonu ve SIM kartlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

# antalya
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