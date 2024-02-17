Antalya'da Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı kapılarını açtı

Aylarca süren alışverişler, çarşıları pazarları şenlendirirdi. Yeni yuva kuracak çiftler, uzun ihtiyaç listeleri hazırlardı. Şimdi ise o liste kalem kalem eksiliyor.

Gelinlikler, damatlıklar, davetiyeler, beyaz eşyalar, mobilyalar ve dahası… Antalya Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı, yeni yuva kurmaya hazırlanan çiftler için açıldı. Ancak aradığımız gelin ve damat adaylarına burada ulaşılamadı. Ekonomik kriz düğün ve evlilik sektörünü de vurdu.

Çiftler, ihtiyaçlarının çoğunu erteliyor ya da listeden çıkarıyor.

Yüksek enflasyon, döviz kurlarındaki artış, gelinlik fiyatlarını da arttı. Bu yüzden çiftler de kiralık gelinlik seçeneğine yöneliyor.

Evlilik alışverişinde bile ekmek simit hesabı yapıldı.

Yusuf Dilmaç, sektör cephesinden durumu değerlendirdi.

Yeni evlenecek gençlere faizsiz 150 bin lira tutarında 2 yıl ödemesiz kredi verilecek. Depremlerden etkilenen illerde başlayan uygulama, ardından Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak. Çiftlere sorduk. Hükümetin hesabı çarşıya uyacak mı? Evlilik kredisi neye yetecek?