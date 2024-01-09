Antalya'da Hortum Seraları Vurdu!

Antalya'nın en önemli örtü altı üretim merkezi Kumluca’da yoğun yağış ve zaman zaman etkili olan rüzgârlarla denizde hortum oluştu. Sahile yakın seralarda hasar meydana geldi.

Antalya'da Hortum Seraları Vurdu!

Günlerdir yağmur yağıyor, zaman zaman da sağanağa çeviriyor. Şiddetli rüzgar ile de birleşince Antalya açıklarında hortum oluştu. Önüne ne geldiyse yıkan hortum, seralarda hasara neden oldu.

Örtü altı üretim merkezi Kumluca’da şiddetli yağış aralıklarla sürüyor. Mavikent Mahallesi Aktaş mevkiinde yoğun yağışla birlikte denizde hortum oluştu.

Hortumun etkisiyle sahile yakın seralarda hasar meydana geldi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı, tutanak tuttu.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, bu tür afetlere karşı çiftçilerin seralarını sigortalatmaları gereğini hatırlattı, yetkililere seslendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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