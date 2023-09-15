Antalya'da korkunç cinayet

Antalya’nın Alanya ilçesinde şarampole yuvarlanmış ve ağaçların arasında duman çıkarken bulunan araçtan 28 yaşındaki bir gencin cesedi çıktı. Ceset üzerinde yapılan incelemede boğaz kısmında kesici alet izine rastlanıldığı öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Antalya'da korkunç cinayet
Son Güncelleme:

Olay, 22.30 sıralarında Bektaş Mahallesi Ali Bodalar mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaylaya gitmekte olan vatandaşlar yoldan 15 metre aşağıdaki ağaçlık alanda bir araçtan dumanlar yükseldiğini fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, araçta yaptıkları incelemede şoför koltuğunda adının Mustafa Turaç olduğu öğrenilen 28 yaşındaki gencin cesedini buldu.

Adana’da trafik kazası: 2 yaralıAdana’da trafik kazası: 2 yaralıYurt

ANTALYA'DA KORKUNÇ CİNAYET

Olay yeri inceleme ekiplerinin araç üzerindeki parmak izi çalışmaları ve savcı incelemesinin ardından gencin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere otopsi için Alanya Adliyesi Morguna kaldırıldı. Turaç'ın ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Araç, incelemelerin ardından bulunduğu bölgeden vinç yardımıyla alınarak daha geniş bir araştırma için emniyet otoparkına çekildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da korkunç cinayet - Resim : 2

Antalya'da korkunç cinayet - Resim : 3

# araba # cinayet # korkunç # ceset
Çok Okunanlar
15 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
15 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Adana’da trafik kazası: 2 yaralı
Adana’da trafik kazası: 2 yaralı
Otomobille çarpışan motosikletli genç ağır yaralandı
Otomobille çarpışan motosikletli genç ağır yaralandı
Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı
Çekmeköy Nişantepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı
Antalya'da korkunç cinayet
Antalya'da korkunç cinayet
Öne Çıkanlar Özgür Özel'in dışında bir isim daha CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayacak! - Ulusal Kanal Özgür Özel'in dışında bir isim daha CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayacak! - Ulusal Kanal Ziyech ve Ndombele ne zaman oynayacak? Okan Buruk açıkladı Ziyech ve Ndombele ne zaman oynayacak? Okan Buruk açıkladı