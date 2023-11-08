Antalya'da Korkutan Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, bugün saat 15.39'da merkez üssü Antalya'nın Korkuteli ilçesi olan, 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 95.4 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, muhabirlere yaptığı açıklamada, depremin, derinliğinin fazla olması nedeniyle çok hissedilmediğini söyledi.

Jandarma ve emniyet personelinin saha araştırması yaptığını belirten Üçüncü, “Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz, taramalarını sürdürüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadesini kullandı.