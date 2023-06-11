Antalya'da otomobil uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
62 yaşındaki Hasan Korkut idaresindeki otomobil, sürücüsünün Türktaş Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yaklaşık 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada, sürücü Korkut ile araçta bulunan 84 yaşındaki Mustafa Taze yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Taze, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: Anadolu AjansıAdana'da yunus polisi ile otomobil çarpıştı Ankara'da o mahallelere dört gün su verilmeyecek Hatay'da şehit olan polis Kırklareli'ne uğurlandı Pendik'te korkutan yangın