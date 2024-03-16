Antalya'da uyuşturucu operasyonu! 17 kişi tutuklandı

Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin geniş çaplı çalışmaları sürüyor. Son olarak Antalya'da, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucunun ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Çalışma neticesinde Kepez ilçesinde 18 adres belirlenirken, söz konusu adreslere 183 personel, 16 motorize tim ve 2 narkotik köpeğinin katılımıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 kilogram çeşitli türevlerde uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 9 hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adlı kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında yapılan kimlik sorgusunda araması bulunan 40 kişi de yakalandı.