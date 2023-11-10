Ara Tatile ‘Mevsim’ Etkisi: Tatile Gidebileceklerin Tercihi Termal Oteller Oldu



Yaz sezonu geride kaldı. Turizmciler, beklentilerini ara ve yarıyıl tatili için iç pazara yöneltti.



Ara tatil resmi olarak 13 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Böylece tatil gün sayısı 9’a çıktı.



Tatil yapabilecekler, mevsim nedeniyle termal ve kültür turizmi olanaklarının bulunduğu konaklama tesislerine yöneldi.



Turizmin başkenti Antalya, yazdan kalma günler yaşıyor. Buna rağmen iç turizmde, deniz, kum ve güneşe talep olmadı.



Yüksek sezonda bile umduğunu bulamayan turizmciler, yarıyıl tatili için harekete geçti. Farklı bir tatil anlayışı planlandı. Turizmcilere göre, bu farklı etkinlik önümüzdeki yıllarda yabancı öğrenciler için de geliştirilebilir.



Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, geçen hafta Londra’da katıldıkları fuar ve 2024 turizm sezonuyla ilgili bilgi verdi.



