Araç Takip Sistemi Zorunluluğu 1 Ocak'ta Başlıyor
Araç takip sistemi zorunluluğu 1 Ocak'ta başlıyor. Araç takip cihazını taktırmayan firmalara yaptırım uygulanacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 1 Ocak'tan itibaren şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takılması zorunlu olacak.
Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikada bir Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne aktarılacak.
Kurallara uymayan firmalara çeşitli cezai yaptırımlar uygulanacak. Uygulamayla, korsan ve usulsüz taşımacılığın engellenmesi hedefleniyor.