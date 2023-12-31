Araç Takip Sistemi Zorunluluğu 1 Ocak'ta Başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesiyle 1 Ocak'tan itibaren şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere araç takip cihazı takılması zorunlu olacak.

Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri 2 dakikada bir Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi'ne aktarılacak.

Kurallara uymayan firmalara çeşitli cezai yaptırımlar uygulanacak. Uygulamayla, korsan ve usulsüz taşımacılığın engellenmesi hedefleniyor.