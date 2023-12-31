Antalya'da Yılbaşı Rekoru

Antalya, yılbaşı haftası olan 23-30 Aralık tarihlerinde hava yoluyla günlük girişlerde rekor üstüne rekor kırıyor.

Kent, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleri ile Akdeniz’in en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre 30 Aralık günü yapılan günlük giriş 20 bin 20, 29 Aralık günü yapılan giriş ise 17 bin 322 oldu.

Bu iki gündeki girişler hem 2022’nin, hem 2019’un günlük girişlerinin üstüne çıkarak, tarihin en iyi yıl sonu günlük girişi olarak kayıtlara geçti