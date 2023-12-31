Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa Finaliyle İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

Erdoğan, Riyad'da Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının hemen öncesinde yaşanan krize yönelik “Türk sporunun tartışmalarla değil başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz” dedi.

- Biz futbol başta olmak üzere Türk sporunun tartışmalarla değil, başarılarla gündeme gelmesini arzu ediyoruz. Hangi sebeple olursa olsun sporun günlük siyasi rekabetin mezesi haline getirilmesi yanlıştır, hatalıdır, sporumuza hiçbir faydası yoktur.

Ana Muhalefetin Yorumlarını Eleştirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eleştirilerinin odağında ana muhalefet de vardı.

- Daha düne kadar, affınıza sığınarak söylüyorum 'Siz Atatürk'ün askeri değil, itlerisiniz.' diyenlerle el ele, kol kola yürüyenlerin bugün söylediklerinin bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Gazi Mustafa Kemal bu ülkenin banisidir.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol camiasının yanında olduğuna yönelikte mesaj verdi.