Emniyet'te FETÖ Temizliği! 445 Emniyet Mensubunun Açığa Alınmasının Ayrıntıları Ortaya Çıktı

Açığa alınan 445 aktif emniyet mensubunun FETÖ ile irtibatları, 9 ay izleme ve 2 mikro SD kartta yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıktı.

Yeni Şafak'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Garson kod adlı tanığın 18 Nisan 2017 'de verdiği 2 mikro SD kartın incelemesi tamamlandı.

FETÖ iltisaklı emniyetçilerin yüzde 80'inin polis memuru yüzde 20'sinin ise komiser, komiser yardımcısı ve başkomiserlerden oluştuğu tespit edildi.Soruşturma sürecinde planlı olarak pasif görevlere çekilen polislerin diğer bağlantılarına da ulaşıldı.

SD kartlardaki verilerden elde edilen ve örgüt tarafından polisleri fişlemek için kullanılan kodlamaların, "ByLock" görüşmelerinde yer aldığı, görüşmeleri yapanların da FETÖ'nün emniyet mahrem sorumlusu oldukları ortaya çıktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’nca çözülen tüm liste emniyetle paylaşıldı. Çalışmanın ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Öte yandan açığa alınandan 445 aktif emniyet mensubunun 63'ünün İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosundan olduğu öğrenildi. Biri "komiser yardımcısı" pozisyonundaki 63 FETÖ iltisaklısının ilçe emniyet müdürlükleri ile kaçakçılık şubelerinde görev yaptıkları öğrenildi.