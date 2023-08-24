Ardahan'da 131 bin 596 kök kenevir imha edildi

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonda Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan uzaktan algılama ve görüntü analiz kısmının NARKOGÖZ projesi kapsamında kendiliğinden yetiştiği belirlenen 131 bin 596 kök kenevir tespit edildi.

131 BİN 596 KÖK HİNT KENEVİRİ YAKILDI!

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde 131 bin 596 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı. Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.