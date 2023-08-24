Ardahan'da 131 bin 596 kök kenevir imha edildi

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 131 bin 596 kök Hint keneviri imha edildi.

Ardahan'da 131 bin 596 kök kenevir imha edildi
Son Güncelleme:

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen operasyonda Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan uzaktan algılama ve görüntü analiz kısmının NARKOGÖZ projesi kapsamında kendiliğinden yetiştiği belirlenen 131 bin 596 kök kenevir tespit edildi.

131 BİN 596 KÖK HİNT KENEVİRİ YAKILDI!

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde 131 bin 596 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı. Kenevirler daha sonra yakılarak imha edildi.

Usulsüz avlanan balık avcılarına suçüstü baskın!Usulsüz avlanan balık avcılarına suçüstü baskın!Yurt
# ardahan # hint keneviri # imha edildi # il jandarma komutanı
Çok Okunanlar
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
Bayrampaşa ve Fatih'te sular kesilecek! İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi bekleniyor?
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Çiçek yapraklarının daha canlı olmasını sağlıyor! Üzerine ve dibine serpiştirmek yetiyor
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Molde'yi Norveç'te yıkan adam: Yunus Akgün
Türkiye'nin BRICS üyeliği!
Türkiye'nin BRICS üyeliği!
Öne Çıkanlar BRICS'te Tarihi Karar! 6 Yeni Üye Katıldı! Dünya Dengeleri Değişiyor! - Ulusal Kanal BRICS'te Tarihi Karar! 6 Yeni Üye Katıldı! Dünya Dengeleri Değişiyor! - Ulusal Kanal 2023 Güncel şikayet hatları! 2023 Güncel şikayet hatları!