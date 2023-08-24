Ardahan'da kök Hint keneviri imha edildi

Ardahan'da boş arazide kendiliğinden yetiştiği belirlenen 131 bin 596 kök Hint keneviri imha edildi.

Ardahan'da kök Hint keneviri imha edildi
Ardahan'da 131 bin 596 kök Hint keneviri imha edildi
Editör: Süleyman Daban
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl ve Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele azim ve kararlılıkla sürdürülüyor.

Çalışmalar neticesinde "uzaktan algılama ve görüntü analiz" sistemiyle Çıldır ilçesine bağlı Akçil köyü bölgesinde kendiliğinden yetiştiği belirlenen Hint keneviri tespit edildi.

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İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri eşliğinde 131 bin 596 kök Hint keneviri sökülerek bir araya toplandı.

Hint kenevirleri daha sonra yakılarak imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Asayiş # İl ve Çıldır İlçe Jandarma Komutanlığı # hint keneviri
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