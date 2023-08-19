Artvin'de geleneksel boğa güreşleri başladı

Kentte boğa güreşleri geleneğini yaşatmak ve yaygınlaştırmak amacıyla Valilik koordinesinde Artvin Boğacılar Spor Kulübünce yayladaki arenada bu 7.'si düzenlenen şampiyonaya Rize, Erzurum, Aydın, Muğla ve Artvin'den toplam 64 boğa katılıyor.

32 boğanın yarıştığı şampiyonanın ilk gününde Çetin Urhan Yıldızlar Klasmanında, "küçük orta" kategorisinde Uğur Kuru'ya ait "Batur", "büyük orta" kategorisinde Selman-Tuğba Güneş çiftine ait "Ateş", "başaltı" kategorisinde Savaş Habazoğlu'na ait "Munzur", "baş" kategorisinde de Ali Rıza Yurtsever'e ait "Çakır" isimli boğa birinci oldu.

Yıldızlar Klasmanı'nda toplamda 140 bin lira ödül dağıtılırken, bu klasmanın en prestiji güreşi olarak kabul edilen baş kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi 35 bin lirayla ödüllendirildi.

Şampiyonada toplamda 600 bin lira ödül dağıtılacak.

Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Fatih İspirli, buradaki konuşmasında, Artvin'de boğa güreşlerinde dünya şampiyonası düzenlemek istediklerini belirterek, "Dernek olarak bunun alt yapı hazırlıklarına başladık. Boğa güreşleri bizim vazgeçilmezimiz. Türkiye Şampiyonasını yaptık, artık dünya şampiyonasını istiyoruz." dedi.

Büyük orta kategorisinde şampiyon olan boğanın sahibi Tuğba Güneş ise yaklaşık 6 yıldır boğa yetiştiriciliği yaptığını belirterek, boğasının bu yıl ilk defa arenaya çıkarak şampiyon olduğunu söyledi.

Bunun çok güzel bir duygu olduğunu ifade eden Güneş, "Biz bu boğamızı kızımızın adına baktık, büyüttük. Boğamız çok güzel iş çıkardı. Çok güzel güreşti. Bize ilk arenamızda şampiyonluk yaşattı. Çok mutluyuz. İnşallah daha çok şampiyonluklar yaşarız." dedi.

Şampiyona yarın Pehlivanlar Klasmanı'nda 8 kategoride 32 boğanın katılımıyla gerçekleştirilecek boğa güreşlerinin ardından sona erecek.