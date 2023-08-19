Kilis'te 92 yaşındaki kadın boş arazide ölü bulundu

Kilis'te korkunç bir olay yaşandı. 92 yaşındaki kadın boş arazide ölü bulundu.

Kilis'te 92 yaşındaki kadın boş arazide ölü bulundu
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Kilis'te 92 yaşındaki kadın boş arazide ölü bulundu.

Merkeze bağlı Oylum Mahallesi'nde 92 yaşındaki Hatice Kılıçkesmez'in boş arazide yerde yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kılıçkesmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı kadının cesedi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Kilis # kilis
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