Astsubay Kıdemli Çavuş Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit oldu. Kaya, Konya'da ebediyete uğurlandı.

Astsubay Kıdemli Çavuş Konya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Musa Esat Kaya, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarda görev aldı. PKK'nın taciz atışında şehit oldu.

Şehidin naaşı Konya'nın Selçuklu ilçesine gönderildi. Kaya'nın baba evine Türk bayrakları asıldı. Törene çok sayıda kişi katıldı. Cenaze namazı kılındı.

Şehidin naaşı Konya Şehitliğine ebediyete uğurlandı.

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