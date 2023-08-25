Avcılar E-5’te metrobüs yolu çalışması trafik çilesine döndü

Avcılar’da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan metrobüs yolu çalışmaları sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle akşam saatlerinde işlerinden dönen vatandaşlara trafik çilesi oluşturan yol çalışması dron ile havadan görüntülendi.

Avcılar E-5’te metrobüs yolu çalışması trafik çilesine döndü
E-5 Karayolu
Editör: Süleyman Daban
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E-5 Karayolu Gümüşpala Mahallesi mevkiinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan metrobüs yolundaki “Beyaz yol” çalışmaları sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu. Çalışma süresince sol şeridin dubalar ile kapatılmasıyla iki şeride düşen kara yolunda özellikle akşam saatlerinde trafik adeta durma noktasına geldi. İşlerinden çıkan vatandaşlar yolun daralması sebebiyle evlerine gitmekte zorlanırken oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Trafik # e-5 karayolu
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