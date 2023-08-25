Ordu'da patpat kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Ordu'nun Ulubey ilçesinde patpatın devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

Ordu'da patpat kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı
Ordu'da patpat kazası 1 ölü 1 ağır yaralı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Kaza ilçeye bağlı Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde çalışan işçilere yemek taşıyan İhsan E.Ş. (17) yönetimdeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan fındık bahçesine devrildi. Yaklaşık 20 metre takla atarak sürüklenen patpat, bahçedeki bir fındık ocağına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde patpatta yolcu olarak bulunan Batman doğumlu Mahsun Ak'ın (12) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahsun Ak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorOsmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # ordu # pat pat kazası
Çok Okunanlar
Padişahların deprem kararı!
Padişahların deprem kararı!
Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor
Çiçeği coşturmak için 1 bardak dökün! Saksı dibinde anında etkisini gösteriyor
Kudüs'ün gizli mağarası!
Kudüs'ün gizli mağarası!
Sarımsağı 1 yıl boyunca saklama yöntemi! Küflenme ve filizlenmesi duruyor. Taze kalıyor
Sarımsağı 1 yıl boyunca saklama yöntemi! Küflenme ve filizlenmesi duruyor. Taze kalıyor
Sabancı ailesinde kaza şoku!
Sabancı ailesinde kaza şoku!
Öne Çıkanlar Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a getirilme görüntüleri ortaya çıktı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın Bodrum'a getirilme görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep’te orman yangını Gaziantep’te orman yangını