Ordu'da patpat kazası: 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaza ilçeye bağlı Durak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde çalışan işçilere yemek taşıyan İhsan E.Ş. (17) yönetimdeki tarım aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan fındık bahçesine devrildi. Yaklaşık 20 metre takla atarak sürüklenen patpat, bahçedeki bir fındık ocağına çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde patpatta yolcu olarak bulunan Batman doğumlu Mahsun Ak'ın (12) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Mahsun Ak'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.