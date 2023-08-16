Aydın Jandarma istihbarat ve tem şubelerinden başarılı operasyon! 12 terör şüphelisi yakalandı
Aydın’da Jandarma gelen istihbarat çalışması sonucunda 2 haftada toplam 12 terör şüphelisi yakalandı.
Aydın’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 2 haftada toplam 12 terör şüphelisi kıskıvrak yakalandı.
AYDIN'DA JANDARMA FIRTINA GİBİ ESİYOR
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, silahlı terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmiyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, 1-16 Ağustos tarihleri arasında il genelinde operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda 1 FETÖ/PDY, 10 PKK/KCK-PYD/YPG, 1 TKP/ML terör örgütü olmak üzere toplam 12 şüpheli şahıs yakalandı. Kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı