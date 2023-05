4 aracın karıştığı feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, A.M. idaresindeki 38 VS 344 plakalı otomobil, Kuyucak-Denizli kara yolunda V.S. yönetimindeki 21 TK 748 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın ardından tır devrildi.

Kaza sonrası 20 YN 440 plakalı tankerin sürücüsü, yardım etmek için durdu.

Bu sırada Adil Boyacıoğlu'nun kullandığı 15 NK 939 plakalı kamyonet tankere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Boyacıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi, eşi Arife Boyacıoğlu ise ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Arife Boyacıoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından tekrar açıldı.