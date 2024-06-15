Devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama

Alınan bilgilere göre, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, yüzlerce kişiden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Binlerce mağdurun olduğu belirlenen olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2 yıl süren gizli bir soruşturma yürüttü.

"Bedava tatil kazandınız" denilerek mağdurlar otelde ağırlandı

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, mağdurları internet, telefon ve SMS gibi yollarla "bedava tatil kazandınız" diyerek Termal ilçesindeki bir otelde ağırladıkları tespit edildi. Ücretsiz tatil için geldikleri otelde zorunlu toplantılara katılan mağdurlara burada devre mülk hissesi satıldığı belirlendi. Satış yapılan salonda sahte alıcı ailelerin yerleştirildiği ve mağdurlara satış için psikolojik baskı yapıldığı iddia edildi. Ayrıca satış masalarında, mağdurların yaşam, görüş ve giyim tarzlarına uygun personeller belirlenerek ikna edildikleri öne sürüldü.

21 FARKLI ŞİRKET

Mağdurların hukuki yollardan sıkıntı yaratmaması için 21 farklı şirket kurulduğu iddia edilen zanlıların, hisse satışı yapan firmanın dosyalarını başka bir firmaya devrederek kendilerine ulaşılmasını engelledikleri öğrenildi. Devre mülk haklarını kullanamayan vatandaşların, "Kırmızı Dönem Satışı" adı altında bir üst kategoriye ikna edilerek bir kez daha dolandırıldıkları da iddialar arasında yer aldı.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, firmaların üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi. 29 zanlıdan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından ana firmanın yönetim kurulu başkanı O.K. ve ünlü sinema oyuncusu Yusuf Atala da bulunuyor. Ünlü oyuncunun pazarlama şirketinin başında olduğu iddialar arasında. Hakim karşısına çıkan zanlılardan yine suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından Ç.K., D.K., K.K., K.O., M.C., suç örgütüne üye olma suçundan da M.G.K., M.Ç, N.T.B. ve A.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.