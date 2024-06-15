22 işçi yediği yemekten zehirlendi

Fabrikada çalışan işçilerden bazıları, yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Bu şikayetler nedeniyle rahatsızlanan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise fabrika yetkilileri tarafından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

22 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.