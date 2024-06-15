22 işçi yediği yemekten zehirlendi
Bolu Göynük'teki beyaz et üretim fabrikasında çalışan 22 işçi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Fabrikada çalışan işçilerden bazıları, yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Bu şikayetler nedeniyle rahatsızlanan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise fabrika yetkilileri tarafından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.
22 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.