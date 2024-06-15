22 işçi yediği yemekten zehirlendi

Bolu Göynük'teki beyaz et üretim fabrikasında çalışan 22 işçi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

22 işçi yediği yemekten zehirlendi
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Fabrikada çalışan işçilerden bazıları, yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı. Bu şikayetler nedeniyle rahatsızlanan işçilerden bazıları kendi imkanlarıyla, bazıları ise fabrika yetkilileri tarafından Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesine götürüldü.

22 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yıldırım düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapatıldıYıldırım düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapatıldıYurt
# gıda zehirlenmesi # işçi
Çok Okunanlar
Yıldırım düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapatıldı
Yıldırım düşmesi sonucu karayolu trafiğe kapatıldı
22 işçi yediği yemekten zehirlendi
22 işçi yediği yemekten zehirlendi
Nevşehir'de korkunç kaza
Nevşehir'de korkunç kaza
Altın yorumcusu İslam Memiş uyardı: "Altın bayramdan sonra bu fiyat olacak..."
Altın yorumcusu İslam Memiş uyardı: "Altın bayramdan sonra bu fiyat olacak..."
Borcu olanlar dikkat: İhtiyaç kredisi kullanacaklara güzel haber
Borcu olanlar dikkat: İhtiyaç kredisi kullanacaklara güzel haber
Öne Çıkanlar Amerika G7 ve NATO toplantılarından Rusya karşıtı karar çıkarttı | ULUSAL HABER Amerika G7 ve NATO toplantılarından Rusya karşıtı karar çıkarttı | ULUSAL HABER Yurtdışı çıkış harcına rekor zam: %1066'ya varan artış yolda Yurtdışı çıkış harcına rekor zam: %1066'ya varan artış yolda