Aydın'da Portakal Üreticilerinin Sorunları Çığ Gibi

Aydın'da portakal üreticileri henüz hasada başlamadı ancak sorunlar çığ gibi. Nakliyesi, yevmiyesi, ilacı, mazotu derken üretici para yetiremiyor. Üstüne birde portakalın para etmemesi eklenince zarar ona katlandı.

Nazilli'de portakal bahçesinde üreticiler Ulusal Kanal aracılığıyla seslerini duyurmaya çalıştı. İhracat çözüm yollarından biri...

Fiyatın düşük olmasının yanı sıra ürünlere zarar veren Akdeniz sineği ile mücadele ediliyor. Çıkmaza giren üretici, böyle giderse ağaçlarını sökecek.