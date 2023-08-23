Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanan şahıs kıskıvrak yakalandı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Mobil Park ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Mobil Park ekipleri Zeybek Mahallesi sanayi içerisinde denetim gerçekleştirdi. Uyuşturucu kullanmak suçundan aranan D.A. isimli şüpheli şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda hakkında 15 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.