Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanan şahıs kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanmak suçundan aranan ve polis ekiplerinden kaçan şüpheli şahıs, kısa süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanan şahıs kıskıvrak yakalandı
Aydın’ın Efeler ilçesinde uyuşturucu kullanan şahıs kıskıvrak yakalandı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı Mobil Park ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Mobil Park ekipleri Zeybek Mahallesi sanayi içerisinde denetim gerçekleştirdi. Uyuşturucu kullanmak suçundan aranan D.A. isimli şüpheli şahıs, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı. Şahsın yapılan sorgusunda hakkında 15 yıl 10 ay hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Artvin'de otomobilin nehre düştüğü kaza sonucu 2 kişi yaralandıArtvin'de otomobilin nehre düştüğü kaza sonucu 2 kişi yaralandıYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği # Aydın’ın Efeler ilçesi
Çok Okunanlar
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
24 Ağustos 2023 Resmi Gazete kararları
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Çiftçi istediği fiyatları bulamadı!
Friedrich Engels kimdir?
Friedrich Engels kimdir?
Çiçek açmıyorsa açmasını sağlayacak teknik! Haftada bir denenmeliymiş
Çiçek açmıyorsa açmasını sağlayacak teknik! Haftada bir denenmeliymiş
İBB'den skandal karar!
İBB'den skandal karar!
Öne Çıkanlar "Dünyanın Başkaldırı Örgütü: BRICS!" | Dr. Doğu Perinçek'ten BRICS Vurgusu! "Dünyanın Başkaldırı Örgütü: BRICS!" | Dr. Doğu Perinçek'ten BRICS Vurgusu! UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası UEFA'dan Fenerbahçe'ye deplasman cezası