Bağ-Kur Mağdurlarından Hükümete Çağrı!

Adana’da emeklilikte yaşa takılan Bağ-Kur tescil mağdurlarından hükümete tepki geldi. Tüm Bağ-Kur Mağdurları Platformu adına Akdeniz Bölge Temsilcisi Çetin Ilgın açıklama yaptı. 9 bin gün olan prim sayısının, 5 bin – 5 bin 975 aralığına çekilmesini istediklerimi belirtti.

Editör: Yalçın Semir Akarsu
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Adana’da Bağ-Kur tescil mağdurları sorunlarının çözüme kavuşturulması için hükümete seslendi. Tüm Bağ-Kur Mağdurları Platformu adına Akdeniz Bölge Temsilcisi Çetin Ilgın açıklama yaptı.

20 Nisan 1982 ile 4 Ekim 2000 tarihleri arasında vergi ve oda kaydı bulunan esnafın 4 Ekim 2000 tarihinde çıkan KYK kararıyla geriye dönük Bağ-Kur’lu olma hakları ellerinden alınmıştı. Bağ- Kur prim günü sayısı, 5 bin - 5 bin 975 günden bir anda 9 bin güne çıkarılmıştı.

Platform Temsilcisi Ilgın, emeklilikte yaşa takılan Bağ-Kur tescil mağdurlarının da EYT’liler gibi benzeri bir yöntemle emekli edilmesi gerektiğini belirtti. Taleplerini sıraladı.

Bağ-Kur’lularda kısmı emeklilikte de, 2002 yılı öncesi uygulanan yaş uygulamasına dönülmesi talepler arasında.

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