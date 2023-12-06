Bağ-Kur Mağdurlarından Hükümete Çağrı!

Adana’da Bağ-Kur tescil mağdurları sorunlarının çözüme kavuşturulması için hükümete seslendi. Tüm Bağ-Kur Mağdurları Platformu adına Akdeniz Bölge Temsilcisi Çetin Ilgın açıklama yaptı.

20 Nisan 1982 ile 4 Ekim 2000 tarihleri arasında vergi ve oda kaydı bulunan esnafın 4 Ekim 2000 tarihinde çıkan KYK kararıyla geriye dönük Bağ-Kur’lu olma hakları ellerinden alınmıştı. Bağ- Kur prim günü sayısı, 5 bin - 5 bin 975 günden bir anda 9 bin güne çıkarılmıştı.

Platform Temsilcisi Ilgın, emeklilikte yaşa takılan Bağ-Kur tescil mağdurlarının da EYT’liler gibi benzeri bir yöntemle emekli edilmesi gerektiğini belirtti. Taleplerini sıraladı.

Bağ-Kur’lularda kısmı emeklilikte de, 2002 yılı öncesi uygulanan yaş uygulamasına dönülmesi talepler arasında.