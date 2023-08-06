Bakan Özhaseki'den deprem konutları açıklaması! İhale aşamasının tamamlandığını duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki deprem bölgesindeki konut yapım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 aylık çalışmaları anlattı. Bir yıl içinde 680 konutu teslim etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özhaseki, deprem bölgesinde şu ana kadar 180 bin konut için ihale aşamasının tamamlandığını da duyurdu.

- Şu ana kadar 180 bin konutumuzun ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladık. İnşaatlar hızla ilerliyor. Hem rezerv alandaki çalışmalarla hem de yerinde dönüşüm ile 11 şehrimize, güvenli, yöresel mimariye uygun ve iklim dostu konutlar kazandıracağız. Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Başvuru sayısı şu an itibarıyla, 132 bin 394'ü konut, 22 bin 899'u iş yeri olmak üzere toplam 155 bin 293’e ulaştı.