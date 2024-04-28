Bakanlık harekete geçti: "Türk müşteriden fazla ücret isteyen otele denetleme"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'da rezervasyon sonrasında müşteriden fazla para istendiği öne sürülen otel hakkında denetim için kontrolör görevlendirildiğini duyurdu.

Bakanlık harekete geçti: "Türk müşteriden fazla ücret isteyen otele denetleme"
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Antalya'da bir otel, yabancı siteden rezervasyon yapan bir Türk vatandaşından 120 euro "milliyet farkı ücreti" aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu iddiaların üzerine harekete geçti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Antalya'da bir otelde yaşanan ve sosyal medyaya da yansıyan otel rezervasyonuna yönelik olarak, Bakanlığımızca otelden resmi savunması istenmiş ve yapılacak denetim için kontrolör görevlendirilmiştir. Otelde yapılacak denetim ve incelemenin ardından yasal mevzuat gereği gerekli cezai işlem uygulanacaktır."

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