Balıkesir'de denizde boğulma tehlikesi geçiren gencin yaşam savaşı sürüyor

Balıkesir'in Erdek ilçesi Ocaklar kırsal mahallesinde girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde 17 yaşındaki Fatih Bozkurt deniz yatağı ile suya girdi. Rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenen deniz yatağından düşen genç suda çırpınmaya başladı. Bir süre sonra Bozkurt'u su üstünde hareketsiz vaziyette görenler durumu polise bildirdi. Çevrede bulunan vatandaşların da yardımıyla genç kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri, ambulans ve polis sevk edildi. Bilinci kapalı olan genç, ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bozkurt, yoğun bakıma alındı. Buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.