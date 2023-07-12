Balıkesir'de deprem oldu! Susurluk sallandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Deprem yerin yaklaşık 6 buçuk kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2023
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Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Susurluk (Balıkesir)
Tarih:2023-07-12
Saat:20:37:39 TSİ
Enlem:39.976 N
Boylam:28.104 E
Derinlik:6.87 km
Detay:https://t.co/prkiOSVrcp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi