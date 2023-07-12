Balıkesir'de deprem oldu! Susurluk sallandı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Balıkesir'de deprem oldu! Susurluk sallandı
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AFAD'ın verilerine göre Balıkesir'in Susurluk ilçesinde deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Deprem yerin yaklaşık 6 buçuk kilometre derinliğinde gerçekleşti.

# Balıkesir # susurluk # deprem # AFAD
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