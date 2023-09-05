Balıkesir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon! 27 kişi gözaltına alındı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; 27 şüpheliyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon! 27 kişi gözaltına alındı
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Jandarma ekipleri operasyonlarda ateşli silahlar, çok miktarda uyuşturucu madde ile suçtan elde edilen para ele geçirdi.

BALIKESİR'DE BÜYÜK OPERASYON!

Balıkesir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon! 27 kişi gözaltına alındı - Resim : 1

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Karesi, Kepsut, Susurluk ilçerinde meydana gelen 20 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 27 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen faaliyet sonucu;
1 kilo 115 gram skunk, 1 kilo 44 gram metamfetamin, bin 12 adet kenevir bitkisi, 112 gram kokain, 61 gram kubar esrar, 40 adet sentetik uyuşturucu hap, 5 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 6 adet fişek, 1 adet şarjör, 4 adet cep telefonu ve 18 bin 985 TL ele geçirildi. Olaylara karışan 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, mahkemeye sevk dilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de organize suç örgütüne yönelik operasyon! 27 kişi gözaltına alındı - Resim : 2

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