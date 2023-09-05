Samsun'daki kavgada bıçaklar konuştu! Sözlü tartışma kanlı bitti

Yurdun çeşitli yerlerinde zaman zaman yaşanan bıçaklı kavgalara bir yenisi daha eklendi. Olayın adresi bu kez Samsun'un Bafra ilçesi oldu. Önce sözlü tartışma çıktı, sonra sözlü tartışma büyüdü bıçaklı kavgaya dönüştü. İşte olayın detayları...

BIÇAKLAR KONUŞTU KAN DÖKÜLDÜ!

Samsun'un Bafra ilçesindeki Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park'ta birkaç kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma gittikçe büyüyerek kavgaya dönüştü.

Büyüyen kavgada bıçaklar çekildi. 23 yaşındaki N.S. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavganın ardından sağlık ekipleri olay yerine geldi. Bıçakla yaralanan N.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki işlemlerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen N.S.'nin bıçaklı saldırının ardından ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.