Samsun'daki kavgada bıçaklar konuştu! Sözlü tartışma kanlı bitti

Samsun'un Bafra ilçesinde birkaç kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşürken 23 yaşındaki 1 kişi aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralının hayati tehlikesi sürüyor.

Samsun'daki kavgada bıçaklar konuştu! Sözlü tartışma kanlı bitti
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Yurdun çeşitli yerlerinde zaman zaman yaşanan bıçakkavgalara bir yenisi daha eklendi. Olayın adresi bu kez Samsun'un Bafra ilçesi oldu. Önce sözlü tartışma çıktı, sonra sözlü tartışma büyüdü bıçaklı kavgaya dönüştü. İşte olayın detayları...

Samsun'da bıçaklı kavga

BIÇAKLAR KONUŞTU KAN DÖKÜLDÜ!

Samsun'un Bafra ilçesindeki Fatih Mahallesi'ndeki Büyük Park'ta birkaç kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma gittikçe büyüyerek kavgaya dönüştü.

Büyüyen kavgada bıçaklar çekildi. 23 yaşındaki N.S. aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavganın ardından sağlık ekipleri olay yerine geldi. Bıçakla yaralanan N.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Buradaki işlemlerin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen N.S.'nin bıçaklı saldırının ardından ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olay yerinden kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# samsun # kavga # Bıçak
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