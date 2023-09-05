Tokat'ta sır ölüm! Cesedi binanın önünde bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sır bir ölüm meydana geldi. Boş bir binanın önünde 34 yaşındaki Tuncar Erdoğar'ın cesedi bulundu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Tokat'ta sır ölüm! Cesedi binanın önünde bulundu
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Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Mimar Sinan Mahallesi Subaşı Caddesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bölgedeki yıkılan eski devlet hastanesinin bahçesinde önceden kafetterya olarak kullanılan boş binanın önünde bir ceset görüldü.

KARDEŞİ TEŞHİS ETTİ!

Binanın önünde yerde hareketsiz bir kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından, söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polisin çalışmaları neticesinde, Ahmet Erdoğar olay yerine geldi. Ahmet Erdoğar, söz konusu kişinin 34 yaşındaki kardeşi Tuncar Erdoğar olduğunu teşhis etti.

Tokat'ta sır ölüm! Bina önünde cesedi bulundu

Yapılan incelemelerde hayatını kaybeden Tuncar Erdoğar'ın başında ve vücudunda çeşitli yaralar olduğu da tespit edildi. Ayrıca yerde kan izlerine de rastlandı. Tuncar Erdoğar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tokat # erbaa
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