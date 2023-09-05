Filmleri aratmayan olay! Şebeke suyu yeni bir duyuruya kadar yasaklandı onlarca kişi hastanelik oldu

Korku filmlerini aratmayan olay Amasya’nın Taşova ilçesinde yaşandı. Şebeke suyundan içen 150 kişinin bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye başvurduğu bildirildi. Taşova Belediyesi 'şebeke suyu içilmemesi' uyarısında bulundu. Yeni bir duyuruya kadar şebeke suyu içmek yasak!

Filmleri aratmayan olay! Şebeke suyu yeni bir duyuruya kadar yasaklandı onlarca kişi hastanelik oldu
acil fotoğrafı
Son Güncelleme:

Vatandaşlardan edinilen bilgilere göre, birçoğunun çocuk hasta olduğu, toplamda 150 kişinin iddiaya göre içtikleri şebeke suyundan dolayı mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti ile Taşova Devlet Hastanesi’ne geldikleri belirtildi.

Filmleri aratmayan olay! Şebeke suyu yeni bir duyuruya kadar yasaklandı onlarca kişi hastanelik oldu - Resim : 1

FİLMLERİ ARATMAYAN OLAY! ŞEBEKE SUYU YENİ BİR DUYURUYA KADAR YASAKLANDI

Konuyla ilgili olarak Taşova Belediyesi sosyal medya hesabından, ikinci bir duyuruya kadar içme suyu olarak kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, “İlçemiz şebeke suyunun, yeni bir duyuruya kadar tedbir amaçlı olarak 'içme suyu' için kullanılmamasını önemle rica ederiz” denildi.
Hastaneye başvuranların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Filmleri aratmayan olay! Şebeke suyu yeni bir duyuruya kadar yasaklandı onlarca kişi hastanelik oldu - Resim : 2

Filmleri aratmayan olay! Şebeke suyu yeni bir duyuruya kadar yasaklandı onlarca kişi hastanelik oldu - Resim : 3

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! 5 Eylül'de hava durumu... Hangi illerde yağış bekleniyor?Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! 5 Eylül'de hava durumu... Hangi illerde yağış bekleniyor?Hava Durumu
# Amasya # içme suyu # yasak # hastane # taşova
Çok Okunanlar
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! 5 Eylül'de hava durumu...
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı! 5 Eylül'de hava durumu...
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı!
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu için geri sayım başladı!
BEDAŞ uyardı! İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi bekleniyor!
BEDAŞ uyardı! İstanbul'da çok sayıda ilçede elektrik kesintisi bekleniyor!
Öne Çıkanlar Bedava yemek için 'Mevlüt Bulma' grubu! - Ulusal Kanal Bedava yemek için 'Mevlüt Bulma' grubu! - Ulusal Kanal Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne zaman yatacak?