Bartın'da yolcu otobüsü alev alev yandı!

Bartın'da yolcu otobüsünde yangın çıktı. 13 yolcu tahliye edildi. Otobüs kullanılmaz hale geldi.

Bartın'da yolcu otobüsü alev alev yandı!
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Bartın’da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsü küle döndü.

Antalya'ya giden yolcu otobüsü, Bartın-Ankara kara yolunun Dolaşıklar mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Aracı yol kenarına çeken sürücü, 13 yolcunun tahliyesini sağladı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bartın # yolcu otobüsü # yangın
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