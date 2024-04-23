Bartın'daki feci yangında 1 bedensel engelli kişi hayatını kaybetti!

Yangın, Bartın'ın Merkeze bağlı Kayadibi Kavlak köyünde meydana geldi. Müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen bedensel engelli kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Bartın'daki feci yangında 1 bedensel engelli kişi hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

Merkeze bağlı Kayadibi Kavlak köyü Örencik Mahallesi'nde Feridun Çetinbağ'a (76) ait evde yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın, vatandaşların da yardımıyla Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Sağlık ekipleri, evde yaptıkları incelemede, dumandan etkilenen bedensel engelli Tevfik Çetinbağ'ın (49) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangında vücudunun bir bölümü yanan ve itfaiye ekiplerince evden çıkarılan Selim Çetinbağ (44) ise ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bartın # yangın
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