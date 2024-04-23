Mahalle sakinleri geleneği bozmadı, 23 Nisan coşkuyla kutlandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi sakinleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Mahalle sakinleri geleneği bozmadı, 23 Nisan coşkuyla kutlandı!
Editör: Metehan Gül
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Bursa'nın İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi sakinleri, her bayramda olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da coşkuyla kutladı.

Mahalle sakinleri geleneği bozmadı, 23 Nisan coşkuyla kutlandı! - Resim : 1

Şebboy Caddesi'ndeki apartmanlarda ikamet eden vatandaşlar, kortej yürüyüşü düzenledi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı kortej, bando takımı öncülüğünde yürüdüler.

Mahalle sakinleri geleneği bozmadı, 23 Nisan coşkuyla kutlandı! - Resim : 2

Meşaleler eşliğinde yürüyen vatandaşlar, bayramı coşkuyla kutladılar.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# 23 nisan kutlamaları # bursa
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