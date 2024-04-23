Mahalle sakinleri geleneği bozmadı, 23 Nisan coşkuyla kutlandı!

Bursa'nın İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi sakinleri, her bayramda olduğu gibi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da coşkuyla kutladı.

Şebboy Caddesi'ndeki apartmanlarda ikamet eden vatandaşlar, kortej yürüyüşü düzenledi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı kortej, bando takımı öncülüğünde yürüdüler.

Meşaleler eşliğinde yürüyen vatandaşlar, bayramı coşkuyla kutladılar.