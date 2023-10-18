Bartın'daki Maden Davasının 4. Duruşmasında Ara Karar Çıktı

Bartın'da 43 madencinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili 7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davanın 4’üncü duruşmasında ara karar açıklandı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Dava 15 Kasım'a ertelendi.

Bartın'daki Maden Davasının 4. Duruşmasında Ara Karar Çıktı

14 Ekim'de Amasra'da maden ocağında yaşanan patlamada 43 madenci hayatını kaybetmişti. 25 Nisan tarihinde ilk duruşması görülen davanın 4’üncü duruşmasına Bartın Adliyesi'nde devam edildi.

7’si tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada 74 tanık dinlendi.


Mahkeme tarafından açıklanan ara kararda tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verilerek dava 15 Kasım'a ertelendi.

50’ye yakın tanığın dinleneceği 5’inci duruşmada Kozlu müessesesinden olay günü gelerek kurtarma çalışmalarına katılan tahlisiye ekipleri mahkemede tanık olarak yüz yüze dinlenecek.

# Bartın # maden kazası # dava
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