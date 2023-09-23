Batman’da 2 gündür kayıp kadın jandarma tarafından bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde 2 gün önce kayıp olan kadın, jandarma ekipleri tarafından evine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulundu.

Batman’da 2 gündür kayıp kadın jandarma tarafından bulundu
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Sason ilçesinde ikamet eden 28 yaşındaki 2 çocuk annesi L.K, dün gece saatlerinde ailesine haber vermeden evden ayrıldı. Bir süre kadını kendi imkanlarıyla aradıktan sonra bulamayan ailesi, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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JANDARMA TARAFINDAN BULUNDU

Gelen ihbar üzerine dron yardımıyla geniş alanda arama tarama faaliyetleri başlatan jandarma ekipleri, 15 saatlik titizlikle arama faaliyeti neticesinde kayıp kadını olduğu noktadan 12 kilometre uzaklıkta Erdemli Mahallesi kırsalında buldu.

Batman’da 2 gündür kayıp kadın jandarma tarafından bulundu - Resim : 2
Arazi şartlarından dolayı ayağından yaralandığı tespit edilen kadın, jandarma ekiplerince ilçe devlet hastanesine götürüldü. Tedavinin ardından durumunun iyi olduğu öğrenilen kadın, ailesine teslim edildi.

# kayıp kadın # jandarma
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