Batman'da uyuşturucu operasyonu! 3 kişi tutuklandı

Batman'da zehir tacirlerine yönelik güvenlik güçlerinin çalışmaları kararlılıkla sürdürülüyor.

Son olarak Batman Valiliği, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonun detaylarını açıkladı.

Buna göre, cumhuriyet savcılığı talimatıyla, ekipler tarafından uyuşturucu ticareti yapanların tespiti amacıyla 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yapılan aramada 11 kilo 543 gram skunk, 487 gram toz esrar, 19 gram kokain ve 3 hassas terazi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.