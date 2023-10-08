Batman'da Vatan Partisi İl Başkanlığı Açıldı! Çözümü Vatan Partisi'nde Gördüler

İşsizlik oranın yüksek olduğu Batman'da Vatan Partisi il başkanlığı açıldı.

Yeni üyeler şehirdeki yoksulluktan yakınıyor. Çözüm için Vatan Partisi'nin kapısını çaldıklarını söylüyorlar.

Sorunların tespiti ve çözümü için ben de varım diyenlere rozetleri takıldı.

Batman İl Başkanlığı görevini üstlenen İrfan Coşkun iki ay içinde 70’i aşkın üye kaydettiklerini ve ilçelerin hepsinde Ekim ayı içinde kurultaylarını yapacaklarını anlattı.

Batman Merkez İlçe kurultayından sonra İlçe Başkanlığı görevine başlayan Mahşuk Özcan da gençlerle çalışacaklarına dikkat çekti. Batman'da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e de ilgi büyük...