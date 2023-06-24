Bayramda trafik yoğunluğu!

9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollarda yoğunluk yaşanıyor. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıkmaya başladı.



İstanbul’dan Ege İç Anadolu Bölgeleri ile Trakya’ya yönüne büyük göç yaşandı. Haftanın son günü mesailerini tamamlayanlar araçlarıyla trafikte yoğunluk yaşattı.



Ege Bölgesi’ne giden tatilciler Osmangazi Köprüsü'nden geçerek yollarına devam etti. Otoyolun Yalova kesiminde yer alan Altınova Hersek Gişeleri'nde özellikle İzmir istikametinde akıcı trafik yoğunluğu oluştu.



İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Bursa kesiminde özellikle İzmir yönünde zaman zaman yoğunluk görüldü. Bursa Kuzey Gişeleri'nin nakit geçiş bölümlerinde de bazen araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde yoğunluk yaşandı. Otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerle Kaynaşlı ve Sarıçökek mevkilerinde yoğunluk oluştu. Küçük çaplı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı otoyolda İstanbul yönünde ise herhangi bir aksaklık yaşanmadı.



43 ilin kara yolunun bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de ise ulaşımda yaşanan yoğunluğun artarak devam etmesi bekleniyor. Küçük çaplı hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle trafik akışının zaman zaman yavaşladığı Kırıkkale-Ankara kara yolunda, Ankara yönüne ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Jandarma ve polis trafik ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması için denetimlerini artırdı. Jandarma ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altında narkotik dedektör köpeği "Alkış"ın da katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde araç sürücüleri ile yolcuların Genel Bilgi Toplama sorgusu ile rutin trafik kontrollerini yapıyor.