Bayrampaşa'da korkutan yangın!

Bayrampaşa’da 4 katlı binada yangın çıktı. İçeride mahsur kalanlar oldu.

Bayrampaşa'da korkutan yangın!
Editör: Yağmur Biçen

Bayrampaşa'da bulunan 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında içeride 1 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Kurtarılan kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.


Yangın, saat 11.00’da Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Farabi Sokak'ta meydana geldi.  4 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında içeride mahsur kalan bir kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan vatandaş ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Bayrampaşa # yangın
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