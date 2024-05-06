Beton mikserinin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden beton mikseri sürücüsü devrilen araç içinde sıkıştı.

Beton mikserinin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı!
Editör: Metehan Gül

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Beton mikserinin içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı! - Resim : 1

Tek taraflı trafik kazasında devrilen beton mikserinin içinde sıkışan sürücü, Köyceğiz itfaiye grup amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# muğla # köyceğiz # beton mikseri
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